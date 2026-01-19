Haberler

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi, ancak can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
