Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce, Pakistan topluluğunun katılımıyla Şükran Günü (Youm-e-Tashakur) vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce, Pakistan topluluğunun katılımıyla Şükran Günü (Youm-e-Tashakur) vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükelçilikte düzenlenen etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Cammu Keşmir'deki Pahalgam saldırısının ardından Pakistan'ın tarafsız, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının uluslararası camiada geniş destek gördüğünü belirtti.

Cüneyd, "Hindistan bu çağrıyı kabul etmemekle kalmamış, aynı zamanda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin hayatını kaybettiği, gerekçesiz ve affedilemez saldırılarla Pakistan topraklarına yönelik açık bir saldırganlık eyleminde bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Cüneyd, bunun "sadece Pakistan'a değil, uluslararası hukuka ve insani değerlere de alenen bir saldırı olduğunu" vurguladı.

Pakistan'ın meşru müdafaa olarak başlattığı Bunyan-um-Marsoos Operasyonu'nun Hindistan'daki yüksek öneme sahip askeri hedefleri başarıyla vurduğunu kaydeden Cüneyd, bu operasyonla Hindistan'ın planlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cüneyd, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Pakistan'ın yanında duran Türk milletine teşekkür etti.

Şükran Günü, Pakistan'ın Hindistan ile yaşadığı çatışmalarda elde ettiği başarıların anıldığı ve bu kapsamda ordu mensupları ile halkın gösterdiği mücadeleye şükranların sunulduğu bir gün olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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