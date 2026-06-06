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Pakistan İçişleri Bakanı'nın bugün İran'a ziyarette bulunacağı bildirildi

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İran ve ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin bugün Tahran’ı ziyaret edeceği bildirildi. Nakvi, daha önce ŞİÖ toplantısında İranlı mevkidaşıyla iki kez görüşmüştü.

İran ve ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin bugün Tahran'a ziyarette bulunacağı belirtildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Nakvi'nin, ilerleyen saatlerde Tahran'a geleceğini duyurdu.

Nakvi, 4-5 Haziran'da Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerinin İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanları Toplantısı sırasında iki defa İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile bir araya gelmişti.

Nakvi'nin ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin mesaj taşıyıp taşımadığına yönelik bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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