Pakistan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik birçok kişinin yaralanmasına neden olan, sivil ve enerji tesislerini hedef alan korkakça saldırısını esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışmalarının "sarsılmaz" olduğunu vurgulayan Şerif, "Bu alçakça saldırılar, masum insanların hayatlarını ve aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği tehdit etmektedir." yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA