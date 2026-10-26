Pakistan, Husilerin Mekke ve Medine'ye düzenlediği füze saldırılarını sertçe kınadı

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Pakistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin 24 Ekim'de Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine yönelik füze saldırılarını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husilerin 24 Ekim'de Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların çevresindeki alanlar dahil Mekke ve Medine şehirlerine balistik füze saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi ihlali olan ve İslam'ın en kutsal mekanlarının dokunulmazlığına ve sivillerin güvenliğine yönelik açık bir saygısızlık anlamına gelen bu saldırıları "sert bir şekilde kınadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın Suudi Arabistan'la dayanışmasını ve Mekke İttifakı'na bağlılığını yinelediği kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğine, istikrarına ve savunmasına, iki kutsal caminin korunması dahil, her türlü dış saldırı veya tehdide karşı destek verilmeye devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi hava savunma güçlerinin saldırıları engellemedeki teyakkuzu ve etkinliği takdirle karşılandı.

Kaynak: AA