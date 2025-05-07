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Pakistan, Hindistan'ın Saldırganlıklarını BM'ye Bildirdi

Pakistan, Hindistan'ın Saldırganlıklarını BM'ye Bildirdi
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Pakistan, Hindistan'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları hakkında Birleşmiş Milletler'e resmi bilgi verdi. Pakistan, saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

NEW Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın "açık saldırganlığı" hakkında bilgilendirdiği duyuruldu.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK'ya Pakistan'ın söz konusu saldırganlığa, BM Şartı'nın 51. maddesinde öngörüldüğü üzere meşru müdafaa hakkını korumak için "istediği zaman ve yerde" uygun şekilde cevap verme hakkını muhafaza ettiği bildirildi.

-Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığı bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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