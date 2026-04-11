Pakistan Askeri Birliği Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, savaş uçakları ve destek unsurlarının yanı sıra teknik ekipler ve operasyonel personelden oluşan Pakistanlı bir birliğin stratejik savunma anlaşması kapsamında Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'dan bir askeri birliğin iki ülke arasındaki stratejik savunma anlaşması kapsamında ülkenin doğusundaki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Birliğin, Pakistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve destek unsurlarının yanı sıra teknik ekip ve operasyonel personelden oluştuğu aktarıldı.

İki ülke arasındaki askeri koordinasyonu güçlendirmeyi ve operasyonel hazırlık seviyesini artırmayı amaçlayan bu adımın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.