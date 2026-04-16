Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran konusunda arabuluculuk için yarın Washington'a gidecek

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, İran ziyaretinin ardından arabuluculuk çabaları kapsamında yarın Washington'a gidecek. Bu ziyaret, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı sona erdirme amaçlı yürütülen müzakereler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, dünkü İran ziyaretinin ardından ABD- İsrail'in İran'a başlattığı, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atan savaşı sona erdirme kapsamındaki arabuluculuk için yarın Washington'a gideceği bildirildi.

Al Jazeera televizyonunun Pakistanlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran ziyaretinin ardından yarın ABD'ye gidecek.

Söz konusu ziyaret, arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere Tahran'da bir araya gelmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
