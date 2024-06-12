Pakistan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Mirza'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği belirtildi.