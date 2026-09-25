Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan'ın karakol iddiasını asılsız buldu

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Pakistan, Afganistan'ın " Pakistan'a ait karakolun hedef alınarak imha edildiği" iddiasının "asılsız" olduğunu bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, Spin Boldak bölgesi yakınlarında bir Pakistan karakolunu imha ettiğine ilişkin iddiasının "asılsız" olduğu belirtildi.

Belucistan'ın Gulistan bölgesinde 24-25 Eylül gecesi Afganistan tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırının püskürtüldüğü aktarılan açıklamada, çatışmalarda Afganistan tarafında en az 13 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, "Pakistan'a ait karakolun hedef alınarak imha edildiğini" ve "Afgan güçlerinin herhangi bir kayıp vermediğini" açıklamıştı.

Pakistan hükümeti, dün Afganistan'dan havalanan insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA