Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile bir araya geldi.

Bakan Zerdari, Çin-Pakistan- Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere ülkeye gelen Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile başkent İslamabad'da Çin- Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu kapsamında görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zerdari, İslamabad yönetiminin Çin'i Tayvan, Sincan Özerk Bölgesi, Tibet, Hong Kong ve Güney Çin Denizi gibi başlıca ulusal çıkar konularında kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Zerdari ülkesinin Cammu Keşmir konusundaki ilkeli tutumunun da dahil olduğu tüm temel ulusal çıkar konularında Çin'in sarsılmayan desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) kazan-kazan ekonomik girişimi olduğunu kaydeden Zerdari, CPEC'in tüm dünyadan girişimcilere açık olduğunu belirtti.

Güney Asya'da barış ve istikrar

Basın toplantısının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmede, Pakistan-Çin dostluğunun tarihi bir gerçeklik ve iki ülkenin bilinçli tercihi olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki karşılıklı güven ve sarsılmaz dostluğa işaret edilen açıklamada, CPEC projelerinden duyulan memnuniyete değinildi.

Tarafların Güney Asya'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, Bakan Zerdari'nin Çinli mevkidaşını Cammu Keşmir'deki gelişmeler konusunda bilgilendirdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Çin tarafının, Cammu Keşmir'in Hindistan ve Pakistan arasında tarihten kalan bir anlaşmazlık olduğunu ve "Birleşmiş Milletler Sözleşmesine, ilgili BM Güvenlik Konseyi karar tasarısına ve ikili anlaşmalara" uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini yinelediği belirtildi.

Afganistan'da barış ve istikrarın, bölgenin sosyoekonomik gelişimi ve refahı için son derece önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara, "huzurlu, istikrarlı, müferreh ve birleşik bir Afganistan için" birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Bu arada, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, daha sonra Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Alvi, Çin-Pakistan-Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere ülkeye gelen

Bakan Çin Gang'ı dün de Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilmişti.