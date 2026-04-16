Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Lübnan, Ateşkes Sürecinin Bir Parçası

İSLAMABAD, 16 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Lübnan'ın Ortadoğu'da devam eden ateşkes sürecinin bir parçası olduğunu ve bu bağlamda değerlendirildiğini söyledi.

Andrabi perşembe günkü haftalık basın toplantısında, "Son iki gündür İsrail-Lübnan sınırında görülen olumlu işaretler umut verici" dedi.

Lübnan'da barışın sağlanmasının ve silahlı çatışmaların sona erdirilmesinin temel önemde olduğunu vurgulayan sözcü, gerginliğin düşürülmesinin, müzakere sürecinin ilerlemesine katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Andrabi, nükleer meselenin de görüşülen kilit önemdeki konular arasında yer aldığını kaydetti.

Pakistan, itidal ve çatışmaların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması çağrısını yineledi.

Kaynak: Xinhua