Pakistan, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için taraflara itidal çağrısı yaptı

Pakistan, ABD ile İran arasındaki son gelişmelere işaret ederek, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu belirtti ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın Orta Doğu'daki artan gerilimi "derin endişe içinde takip ettiği" ve bölgedeki ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği ifade edildi.

Pakistan'ın, taraflara itidal, gerilimi azaltma ve İslamabad Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, diyalog ve diplomasi aracılığıyla kalıcı barışı desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.