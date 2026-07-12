Haberler

Pakistan, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için taraflara itidal çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, ABD ile İran arasında tırmanan Orta Doğu geriliminden derin endişe duyduğunu belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı. İslamabad Mutabakatı'na uyulmasını isteyen Pakistan, diyalog ve diplomasi yoluyla kalıcı barışı desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki son gelişmelere işaret ederek, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu belirtti ve taraflara itidal çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın Orta Doğu'daki artan gerilimi "derin endişe içinde takip ettiği" ve bölgedeki ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği ifade edildi.

Pakistan'ın, taraflara itidal, gerilimi azaltma ve İslamabad Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, diyalog ve diplomasi aracılığıyla kalıcı barışı desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

ABD'li senatörün ölümünü müjde olarak duyurdular
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek

Greenwood'dan sonra yeni bir yıldız daha! Kerem'in yerine gelecek
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler

Tüm ülkenin hedefindeydi: Onun da fişini çektiler