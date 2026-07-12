Pakistan: ABD ve İran İtidalle Hareket Ederek Gerilimi Düşürmeli

İSLAMABAD, 12 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, ABD ve İran'a haziran ayında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda mutabık kalındığı üzere gerilimi düşürme yolunu izleme ve itidalli davranma çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Dar'ın İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Dar, "diyalog ve diplomasinin, anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasında tek uygulanabilir yol olduğunu" vurguladı.

Dar, bölgedeki barış ve istikrarın teşvik edilmesi ve korunmasında oynadıkları yapıcı rolü sürdürmeye hazır olduklarını da yineledi.

Kaynak: Xinhua