Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

PEŞAVER, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistanlı hastane ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Peşaver'de kalabalık bir camide meydana gelen güçlü bir patlamada, ibadet eden en az 100 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı.