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Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

PEŞAVER, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistanlı hastane ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Peşaver'de kalabalık bir camide meydana gelen güçlü bir patlamada, ibadet eden en az 100 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna UğurlandıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden bir polis memurunun cenazesine katılan emniyet mensupları, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

PEŞAVER, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistanlı hastane ve polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Peşaver'de kalabalık bir camide meydana gelen güçlü bir patlamada, ibadet eden en az 100 kişi öldü ve 200'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna UğurlandıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden bir polis memurunun cenazesine katılan emniyet mensupları, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna UğurlandıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden bir polis memurunun cenazesine katılan emniyet mensupları, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna UğurlandıPakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden bir polis memurunun cenazesine katılan emniyet mensupları ve halk, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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