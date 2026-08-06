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Broad Peak çığ kurbanlarından 5'inin cesedi daha bulundu

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Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde temmuz sonunda meydana gelen çığda hayatını kaybeden dağcılardan 5'inin daha cesedinin dağdan alındığı belirtildi.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde temmuz sonunda meydana gelen çığda hayatını kaybeden dağcılardan 5'inin daha cesedinin dağdan alındığı belirtildi.

İslamabad merkezli sivil toplum kuruluşu Pakistan Alp Kulübünün başkanı Irfan Arshad Khan, Broad Peak'teki çığda ölen dağcılarla ilgili açıklama yaptı.

Khan, 5 dağcının daha cesetlerinin askeri helikopterle dağdan alındığını ve Skardu kentindeki bir askeri hastaneye nakledildiğini belirtti.

Böylece dağdan indirilen cenaze sayısı 8'e yükseldi. Hala cesedine ulaşılamayan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki 10 kişilik ekibin Broad Peak'te düşen çığ sonrası kaybolmasının ardından 1 Ağustos'ta ölüm haberi verilmiş, beraberindeki 9 dağcının da yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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