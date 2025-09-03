Pakistan'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, bölge emniyet yetkilisi Abbas Macit Marvat, silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Marvat, "Aşağı Kurram bölgesinde bir araca düzenlenen trajik silahlı saldırıda 6 yolcu hayatını kaybetti." dedi

Saldırı sonrası zanlıları yakalamak için arama faaliyetleri yürütüldüğünü aktaran Marvat, olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda silahın ele geçirildiğini ifade eden Marvat, "Hiçbir teröriste ayrım yapılmayacak. Hiç kimsenin bölgesel barışı bozmasına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.