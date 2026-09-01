Haberler

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: İslamabad ve Rawalpindi'de Okullar Tatil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent İslamabad ve Rawalpindi'deki okullarda eğitime ara verildi. Meteoroloji yetkilileri yüksek alarm durumuna geçerken, Nullah Lai bölgesindeki su toplama havzalarında acil durum ilan edildi.

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su seviyelerinin tehlikeli boyuta çıkması üzerine başkent İslamabad ve Rawalpindi kentindeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağış kaydedildiğini belirtti.

Rawalpindi bölge yetkilisi Nadeem Nasir, yağış sebebiyle ilgili birimlerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini aktardı.

Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu, şiddetli yağışlar nedeniyle Nullah Lai bölgesindeki su toplama havzalarında "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

İslamabad ve Rawalpindi'deki okul ve eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken okulların ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
'İşte Türkiye' dedirten görüntü

"İşte Türkiye" dedirten görüntü
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Süpersin Arda! Ağzından çıkan her kelime hayran bıraktı