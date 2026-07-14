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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ev Çöktü: En Az 9 Ölü, 14 Yaralı

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ev Çöktü: En Az 9 Ölü, 14 Yaralı
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir konut çöktü. Enkaz altında kalan 23 kişiden 9'u hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 kadın ve 3 çocuk bulunuyor.

İSLAMABAD, 14 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir konutun çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Devlete ait kurtarma kuruluşu Rescue 1122'den bir yetkili pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Lachi ilçesinin Malgin mahallesinde bir konutun çöktüğünü ve 23 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Kohat ve komşu Karak'tan bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan kişilerin tamamı kurtarılarak çevredeki hastanelere nakledildi.

Yetkili, hayatını kaybedenler arasında 6 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu belirterek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kayıplarının artabileceğini aktardı.

Pakistan'ın birçok bölgesinde etkisini sürdüren muson yağmurları, sel baskınlarına yol açarak altyapıya zarar veriyor ve günlük yaşamı aksatıyor.

Eyalet Afet Yönetimi Kurumu ise pazartesi günü erken saatlerde, barajlara gelen su miktarının artması nedeniyle iki gün içinde barajlardan ek su tahliyesi yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
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