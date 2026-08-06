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325 Afgan Göçmen Pakistan'dan Döndü

325 Afgan Göçmen Pakistan'dan Döndü
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Pakistan'daki gözaltı merkezleri ve cezaevlerinden serbest bırakılan 325 Afgan göçmen, Turham ve Spin Boldak sınır kapılarından Afganistan'a döndü. Dönenler arasında aileler, çocuklar ve diğer Afganlar bulunuyor; uluslararası kuruluşlar destek sağladı.

KABİL, 6 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'daki gözaltı merkezleri ve cezaevlerinden serbest bırakılan toplam 325 Afgan göçmenin ülkeye döndüğü bildirildi.

Afganistan'ın yerel medya kuruluşu TOLOnews'in perşembe günkü haberine göre, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, Pakistan'da serbest bırakılan Afgan göçmenlerin, Turham ve Spin Boldak sınır kapılarından ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Ülkeye dönenler arasında, Pakistan'da çeşitli gerekçelerle farklı sürelerde gözaltında tutulan aileler, çocuklar ve diğer Afganlar da bulunuyor.

Ülkeye dönen Afgan göçmenlere uluslararası kuruluşların desteği sağlanırken, göçmenler daha sonra memleketlerine gönderildi.

Kaynak: Xinhua
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