Pakistan'da sel felaketinde araçları sulara kapılan aile iş makinası ile kurtarıldı

- Pakistan'da araçları sel sularına kapılan 7 kişilik aile iş makinası ile son anda kurtarıldı

Pakistan'daki sellerde 200 kişi öldü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen selde araçları sel sularına kapılan 7 kişilik aile, iş makinası ile son anda kurtarıldı. Pakistan'da 1 Temmuz'dan 19 Ağustos'a kadar ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Qilla Abdullah bölgesinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. İçerisinde 7 kişilik ailenin bulunduğu bir araç sel sularına kapıldı. Bölgede bulunan bir iş makinası operatörü, sel sularına kapılan aracı kullandığı iş makinası ile son anda kurtardı.

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, iş makinası operatörüne para ödülü verileceğini duyurarak, operatörün aileyi kurtararak halka hizmet konusunda güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Pakistan'daki sellerde 200 kişi öldü

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), 1 Temmuz'dan 19 Ağustos'a kadar ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 362 kişinin de yaralandığını açıkladı. NDMA, sellerde bin 559 binanın kısmen, 734 binanın ise tamamen yıkıldığını aktardı.