İHH tarafından Pakistan'da düzenlenen toplu nikah merasimiyle 43 çift dünyaevine girdi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Pakistan'ın Haripur kentinde düzenlediği toplu nikah merasiminde 43 çift dünyaevine girdi. Törende ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak amacıyla çeyiz paketleri hediye edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının Pakistan'ın Haripur kentinde yetimlere yönelik düzenlendiği toplu nikah merasiminde 43 çift evlendi.

İhh İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, törende ihtiyaç sahibi ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla dünyaevine giren 43 çifte temel ev eşyasından oluşan çeyiz paketleri hediye edildi.

Pakistan Hubeyb Vakfı Haripur Kampüsü'ndeki merasime Pakistan Dini İşlerden Sorumlu Federal Bakan Sardar Muhammad Yusaf, eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaisar, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH ve Çeyiz Vakfı temsilcileri, yerel yetkililer, çiftler ve yakınları olmak üzere 2 bini aşkın kişi katıldı.

Nikah merasiminde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, "20 sene önce Pakistan'da başlayan yetimlere yönelik çalışmalarımızda şimdi elhamdülillah çocuklarımızın büyüdüğü ve evlendiklerini gördüğümüz döneme geldik. Dün yetim olarak desteklediğimiz evlatlarımızın bugün yuva kurduklarına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yeni evli çiftler ve yakınları da toplu nikah merasimiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olan İHH ve bağışçılarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
