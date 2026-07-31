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Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcının kayıp olduğu bildirildi

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Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor.

Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor.

Pakistan Alpine Club'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karakurum sıradağlarındaki Broad Peak'te bir dağcı ekibini vuran çığla ilgili son derece endişe verici haberler aldık." ifadesi kullanıldı.

Ekibin Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki ABD'li, Çinli, Ummanlı ve Nepalli dağcılardan oluştuğu belirtilen açıklamada, dağcıların bulunması için Pakistan hükümetiyle işbirliği içinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

Purja, bu ayın başında Pakistan'daki Gasherbrum II dağı zirvesine yeterli oksijen olmadan tırmanarak 8 bin 35 metreye 57. çıkışını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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