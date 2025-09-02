Pakistan'da Askeri Tesise Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Bannu bölgesinde bir askeri tesise düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında 6 asker yaşamını yitirirken, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Olayda 3 sivil de yaralandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
