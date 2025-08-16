Pakistan'da Arama-Kurtarma Helikopteri Düştü: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde sel mağdurlarına yardım götüren helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi, iki pilot dahil olmak üzere hayatını kaybetti.

BAJAUR, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düşen helikopterin enkazı, 15 Ağustos 2025.

Pakistanlı yetkililer, selden etkilenen bölgelere yardım malzemesi taşıyan bir arama-kurtarma helikopterinin cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düştüğünü, iki pilot dahil helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
