Pakistan'da Arama-Kurtarma Helikopteri Düştü: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde sel mağdurlarına yardım götüren helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi, iki pilot dahil olmak üzere hayatını kaybetti.
BAJAUR, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düşen helikopterin enkazı, 15 Ağustos 2025.
Pakistanlı yetkililer, selden etkilenen bölgelere yardım malzemesi taşıyan bir arama-kurtarma helikopterinin cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düştüğünü, iki pilot dahil helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel