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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Xinhua'nın 95. yıl dönümünde ajansı tebrik etti

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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Xinhua'nın 95. yıl dönümünde ajansı tebrik etti
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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Xinhua'nın 95. kuruluş yıldönümünü kutlayarak Dünya Medya Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle ajansı tebrik etti. Zerdari, Xinhua'nın gazeteciliğe katkılarını ve Pakistan ile Çin halkları arasındaki anlayışı güçlendirdiğini belirtti.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Xinhua Haber Ajansı'nın 95. kuruluş yıldönümünü kutladı. Zerdari, Dünya Medya Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla ajansı tebrik etti.

Zerdari, onlarca yıldır önde gelen uluslararası bir haber ajansı olarak kendini kanıtlayan Xinhua'nın, gazeteciliğe önemli katkılar sunduğunu ve ülkeler ve halklar arasındaki anlayışın gelişimini teşvik ettiğini belirtti.

"Uzun süredir varlığını sürdüren Xinhua'nın profesyonel faaliyetleri sayesinde kitleler dünyanın dört bir yanındaki gelişmelerden ve bakış açılarından haberdar olmaktadır" diyen

Zerdari, ajansın Pakistan ve Çin halkları arasındaki anlayışı güçlendirmede ve iki ülkeyi birbirine yaklaştırmada oynadığı rolden övgüyle bahsetti.

Zerdari, Xinhua'nın haberleri ve etkileşimleri sayesinde Pakistan ve Çin halklarının birbirini daha iyi tanıdığına dikkat çekti.

Pakistan-Çin ilişkilerinin çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğine işaret eden Zerdari, bu süreçte Xinhua'nın özellikle iki ülkenin ortak tarihi, kültürü, gelenekleri ve dillerine dair farkındalığın artırılması yoluyla halklar arası ilişkilerin derinleşmesine daha fazla katkıda bulunması temennisini dile getirdi.

Yanıltıcı bilgi ve dezenformasyonun hızla yayılabileceğine dikkat çeken Zerdari, doğru, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamada profesyonel gazeteciliğin oynadığı kritik rolün altını çizdi.

Zerdari, Xinhua'nın bu değerleri savunmaya devam ederek bilinçli kamuoyu tartışmalarına ve halklar arasında daha güçlü bir anlayışa katkı sunmayı sürdüreceğine olan inancını da dile getirdi.

Zerdari ayrıca Xinhua'nın, ülkeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde ve Pakistan ile Çin arasındaki sarsılmaz dostluğun pekiştirilmesinde yapıcı rol oynamaya devam edeceğine güveninin tam olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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