Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İSLAMABAD, 15 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif çarşamba günü resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Başbakan Şerif'e üst düzey bir heyetin eşlik edeceği belirtildi.

Şerif, 15-18 tarihleri arasındaki ziyaret programı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Türkiye'yi de ziyaret edecek. Şerif'in ayrıca 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle ikili görüşmeler yapmasının beklendiği ifade edildi.

