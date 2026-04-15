Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSLAMABAD, 15 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif çarşamba günü resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

İSLAMABAD, 15 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif çarşamba günü resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Başbakan Şerif'e üst düzey bir heyetin eşlik edeceği belirtildi.

Şerif, 15-18 tarihleri arasındaki ziyaret programı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Türkiye'yi de ziyaret edecek. Şerif'in ayrıca 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak forum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle ikili görüşmeler yapmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

Dünya ciddi bir krizin eşiğinde! 36 saatlik hamle dengeleri sarstı
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu