Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak ülkesinin Riyad yönetimine tam dayanışma ve desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak ülkesinin Riyad yönetimine tam dayanışma ve desteğini yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalmasını kınadığını belirterek, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik "açık ihlalleri" şiddetle reddetti.

Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ve ülkeyle tam dayanışma içinde bulunduğunu ifade eden Şerif, Suudi Arabistan'ın kritik petrol altyapısını hedef alan saldırıları da kınadı.

Kaynak: AA
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

Başkentte orman yangını! Görüntüler korkunç
Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Çiğli'deki kurşunlamalarda 6 tutuklama daha! Saldırıların aynı organizasyon olduğu belirlendi

Başkanın makam aracı kurşunlanmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
'Ailem Güvende' soruşturmasını tetikleyen şüpheli ifadesi ortaya çıktı! Jigolo ağı deşifre oldu

Bir ifade 12 ili ayağa kaldırdı! Şifresini verince her şey çıktı
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı