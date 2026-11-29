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İSLAMABAD, 29 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in uzay istasyonunda görev yapan Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali ile iletişim kurdu.

Görüşme, cumartesi günü İslamabad'da bulunan Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu'nun genel merkezinde Dünya ile uzay arasında kurulan iletişim bağlantısı üzerinden gerçekleştirildi.

Şerif, Çin'in uzay istasyonunda görev yapan ilk yabancı astronot olması dolayısıyla Ali'yi tebrik ederken, Çinli astronotlara da içten selamlarını iletti.

Kaynak: Xinhua