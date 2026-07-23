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Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile bölgesel durumu görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşerek Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını kınadı ve bölgesel güvenlik ile deniz ticaretinin korunması için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınayan Şerif, bu tür eylemlerin "kabul edilemez" olduğunu, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliğe zarar verdiğini ifade etti.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunun altını çizerek, Bin Selman ile Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı dahil bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarın korunması ile yasal deniz ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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