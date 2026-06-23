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Pakistan Başbakanı Şerif: "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok, masada hiç olmadı"

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda imzalanan mutabakatta balistik füzelerin yer almadığını, İran'ın bu konuyu tartışmak istemediğini belirtti. Şerif, çifte standarda karşı olduklarını ve kalıcı barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdüreceklerini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." dedi.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti kapsamında düzenlenen delegeler düzeyindeki toplantıda konuştu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata değinen Şerif, "İslamabad mutabakatında balistik füzeler yok. Masada hiç olmadı. Gündemde hiç olmadı ve İran tarafı bunu hiç tartışmak istemedi." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, dünyada mutabakatı sabote etmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "İranlıların küllerinden yeniden doğup, şanının zirvesine ulaşmasını istemiyorlar." sözlerini sarf etti.

Balistik füzeler konusunda da konuşan Şerif, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakatın imzalanması sürecinde Pakistanlı yetkililerin üstlendiği göreve de dikkati çeken Şerif, Pakistan'a desteklerinden dolayı Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır'a da teşekkür etti.

Şerif, "Pakistan, onur ve haysiyetin gerektirdiği şartlar altında kalıcı bir barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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