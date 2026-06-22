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Pakistan, ABD ile İran arasındaki mutabakata dair görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini belirtti

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında İsviçre'de düzenlenen ilk üst düzey komite toplantısının başarıyla sonlandığını ve 60 gün içinde nihai anlaşma için yol haritası üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında düzenlenen ilk üst düzey komite toplantısının "başarıyla" sonlandığını, görüşmelerde cesaret verici ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin düzenlenen ilk üst düzey komite toplantısının "başarıyla" sonlandığını ifade etti.

Görüşmelerin olumlu ve yapıcı ortamda düzenlendiğini aktaran Şerif, görüşmelerde 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması ve siyasi denetim sağlamak üzere üst düzey komite kurulması da dahil "cesaret verici ilerlemeler" kaydedildiğini vurguladı.

Şerif, İran ve ABD'yi "yapıcı diyaloğa olan sürekli bağlılıkları" nedeniyle takdir ederek, "Bu tarihi süreci ilerletmede sağladıkları değerli desteklerinden dolayı tüm kardeş ve dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Şerif ayrıca müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulmasında hayati destek sağladığını ifade ettiği Katar'a ve görüşmelere ev sahipliği yapan İsviçre hükümetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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