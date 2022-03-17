Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül - Haberler

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Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül

Lob'ın İnternational tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi'nde ödüle layık görülen şirketlerden biri de Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi oldu. Ödülü şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler aldı.

Tüketicilerin bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüten Lob'ın İnternational tarafından 15 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi'nde, sektörlerinin önde gelen birçok şirketi ödüle layık görüldü.

ÖZTEKNİK'E ANLAMLI ÖDÜL

Ödül alan şirketler arasında hidrolik bağlantı elemanları, raylı sistem vagon bağlantı elemanları, paslanmaz parçalar ve savunma sanayinden özel işleri üreten Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi de vardı.

ÖDÜLÜ ÜNLER ALDI

Şirket adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un elinden aldı. Ünler, ödül nedeniyle teşekkürlerini iletirken, çalışmalarına hız vererek devam edeceklerini dile getirdi.

Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Savunma Sanayi, Güncel, Haberler

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