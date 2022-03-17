Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Lob'ın İnternational tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi'nde ödüle layık görülen şirketlerden biri de Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi oldu. Ödülü şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler aldı.
Tüketicilerin bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüten Lob'ın İnternational tarafından 15 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi'nde, sektörlerinin önde gelen birçok şirketi ödüle layık görüldü.
ÖZTEKNİK'E ANLAMLI ÖDÜL
Ödül alan şirketler arasında hidrolik bağlantı elemanları, raylı sistem vagon bağlantı elemanları, paslanmaz parçalar ve savunma sanayinden özel işleri üreten Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi de vardı.
ÖDÜLÜ ÜNLER ALDI
Şirket adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un elinden aldı. Ünler, ödül nedeniyle teşekkürlerini iletirken, çalışmalarına hız vererek devam edeceklerini dile getirdi.