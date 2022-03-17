Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi'ne anlamlı ödül

Tüketicilerin bilinçlenmesi adına çalışmalar yürüten Lob'ın İnternational tarafından 15 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi'nde, sektörlerinin önde gelen birçok şirketi ödüle layık görüldü.

ÖZTEKNİK'E ANLAMLI ÖDÜL

Ödül alan şirketler arasında hidrolik bağlantı elemanları, raylı sistem vagon bağlantı elemanları, paslanmaz parçalar ve savunma sanayinden özel işleri üreten Özteknik Rekor Hidrolik ve Savunma Şirketi de vardı.

ÖDÜLÜ ÜNLER ALDI

Şirket adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un elinden aldı. Ünler, ödül nedeniyle teşekkürlerini iletirken, çalışmalarına hız vererek devam edeceklerini dile getirdi.