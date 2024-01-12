Özkan Uğur'un adı İBB tarafından açılan müzik stüdyosunda yaşatılacak

8 Temmuz 2023'de hayatını kaybeden Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) üçlüsünün Özkan'ı ünlü sanatçı Özkan Uğur'un adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulan müzik stüdyosuna verildi. Genç müzisyenlerin kendi çalışmalarını ücretsiz bir şekilde kaydedebilecekleri Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından iki katlı olarak tasarlandı. Toplam 125 metrekare kullanım alanına sahip olan stüdyoda öncelik gençlere ve amatör müzisyenlere verildi. Randevu sistemi ile çalışacak olan stüdyoda talep eden kişi veya grupların çalışma, prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz olarak yapılacak. Stüdyo açılışına Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur, oyuncu Zafer Algöz, Müzisyen Ayhan Sicimoğlu, oyuncu İzzet Öz ve İBB çalışanları katıldı. Açılış sonrası stüdyoyu gezen ve genç müzisyenlerin şarkılarını dinleyen Aysun Aslan Uğur gözyaşlarını tutamadı. Uğur sonrasında müzisyenleri tebrik etti. Stüdyoda kayıt yapan ilk grup ise solist Volkan Atasoy, Gitarist Tayyar Ahmet, Janberk Özsezer ve baterist Ata Candaş Özgür'den oluşan 'Devir' müzik grubu oldu.

BİZ İSTİYORUZ Kİ ÖZKAN'IN KEDERİNİ SANATA VE MÜZİĞE DÖNÜŞTÜRELİM

Eşi Aysun Aslan Uğur, "Tabii ben şu anda çok duyguluyum açıkçası yani. Nasıl diyeyim zaten Özkan'ımız gittiğinden beri biz çok büyük duygu yoğunluğu yaşıyoruz şüphesiz ki. Ama hep konuştuğumuz bir şey vardı. Matem tutalım ama yarara dönüştürelim. Biz istiyoruz ki Özkan'ın kederini sanata ve müziğe dönüştürelim. Nitekim ilk adımı bu oldu. Büyükşehir belediyesinden bu teklif gelmesi gerçekten çok hoşumuza gitti. Şu nedenle çok hoşumuza gitti; ücretsiz olması çok önemli bir şey" şeklinde konuştu. Oğlu Alişan Uğur ise, "Çok duygulandık gerçekten bugün. Eminim babamın ruhunu çok mutlu ettiler, ettik. Bu stüdyonun 7'den 70'e herkese ücretsiz olacak olması kapılarını açacak olması hakikaten mükemmel ötesi bir şey. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarız burada kayıtlar hiçbir zaman bitmez. Burası müzisyenler ile dolar ve çok güzel şarkılar çıkar. Biz de onları dinleriz" diye konuştu.

"GENÇLER İÇİN AKLINIZIN ALMAYACAĞI BİR FIRSAT BU"

Zafer Algöz, "Özkan abi komple sanatçıydı zaten. Sadece müzik sektöründe değil, oyunculuk anlamında da çok çok başarılıydı. Eline aldığı her enstrümandan muhakkak ses çıkaran, çalan olağanüstü dünya yeteneklerine sahip biriydi. Ben dünyada bilmiyorum onun gibi bas çalan, gitar çalan, vokal yapan, sahneye hareket getiren can katan adam ben görmedim. Özkan abi, o anlamda müthiş bir örnekti hakikaten. Allah rahmet eylesin. Onun adına böyle bir stüdyonun açılması ve müzik sektöründe uğraşan arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin albümlerini gelip burada ücretsiz olarak kaydedebilmeleri o anlamda çok çok güzel" ifadelerini kullandı. Açılışa katılan ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu ise, Özkan Uğur'un çok alçak gönüllü olduğunu belirterek, "Çalınca anlayacağız. Bunun akustikleri falan yapılmıştı. Öyle gözüküyor. Yarı canlı, yarı canlı olmayan, yarı kör efendim. Mikrofonlara falan bakmak lazım. Şu anda zaten bilgisayardan yapılıyor eski bantlar kalmadı. Bilgisayarın programı önemli. Mikrofonlar önemli onlara bakmak lazım. Buradan gördüğüm kadarıyla eksper değilim ama güzel görünüyorlar. Gençler için aklınızın almayacağı bir fırsat bu. Bizim gençliğimizde nerede yapacağız, nasıl yapacağız, saati bilmem ne lira. Şimdi buranın ücretsiz olması gençlere artık hediyenin babaannesi" şeklinde konuştu.

"BURADA İLK BİZİM ÇALMAMIZ MANEVİ OLARAK ÇOK ŞEY KATTI BİZE"

Stüdyoda ilk kaydı yapan 'Devir' grubu solisti Volkan Atasoy, "Bizim için çok önemli bir şey zaten hani onun anısına böyle bir yerde çalmak. Birçok müzisyenin idolü olan insanlar çünkü. ve burada ilk bizim çalmamız manevi olarak çok şey kattı bize. Yani maddi bakımdan zaten çok zorluyor. Yani bir de öğrenci olduğumuzu varsayarsak daha da kötü. Çünkü maddi olarak çok yüksek fiyatlar ve yeterli saatler alınamıyor. Burası onun için biçilmiş kaftan olmuş. Gayet güzel keyifli bir prova geçirdik biz de" ifadelerini kullandı.