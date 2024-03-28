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Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek

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Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Alp, yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada yayılan ve belediyede çalışanlar ile yapılan bazı toplantılarda söylendiği iddia edilen "Maaşınızı ödemezler, işinizden olursunuz" sözlerine ilişkin Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına seslenerek "Gönüller yapmaya geldim, gönül kırmaya değil. Odunpazarı'na hizmet için, çalışanlarımızla bu yolu birlikte yürümek için geldim." dedi.

Odunpazarı Belediyesindeki işçi ve memurları korkutarak kimsenin seçim kazanamayacağını belirten Alp şunları kaydetti:

"Birileri insanlarımızı çalıştıkları yerde huzursuz ediyor. Baskı kuruyor, asılsız iddialar atıyor. Kimsenin emeği ile çalışanlara bu şekilde bir muamele yapma hakkı yok. Başkanın da sendikanın da amirin de yok. Daha önce belediye çalışanları ile ilgili olarak rahat olmaları gerektiği mesajını vermiştim. Hala bu sözümün arkasındayım ve arkasında durmaya devam edeceğim. Fakat mevcut yönetimin, seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa işten çıkarılacakları şeklinde belediye çalışanlarımızı korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettikleri duyumlarını hem sosyal medyadan hem de sahada karşılaştığım çalışan arkadaşlardan almaya devam ediyorum. Böyle bir şey asla olmayacaktır. Belediye çalışanları bu iftiralara itibar etmemelidirler. Biz, 'Gönüller yapmaya geldik' sloganıyla yola çıktık. Belediye çalışanları gönüllerini ferah tutmalıdırlar. Seçimi kazandıktan sonra Odunpazarı için yapılacak çok iş var. Bir an önce kollar sıvanıp projelere başlanacaktır. Ne yapılacaksa belediye çalışanları ile birlikte yapılacaktır."

Belediye çalışanlarının mevcut haklarının iyileştirilmesi için de çalışmaları olduğunu kaydeden Alp, "Çalışanların sosyal denge tazminatları artırılacak, ikramiyeleri artırılacak, kreş problemlerini çözülecek, kreşte ücretsiz bakım ve eğitim sağlanacak, otopark imkanı sunulacak. Değerli çalışanlarımız endişe etmemeli ve korkutmalara, tehditlere kulak tıkamalıdır. 1 Nisan'dan itibaren mevcut yönetim ile Cumhur İttifakı'nın yönetim anlayışları arasındaki farkı çalışanlarımızın kendileri de görecektir. Kazanan Odunpazarlılar olacak, kazanan çalışanlarımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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