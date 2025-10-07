Özgürlük Filosu Aktivistinden Gazze'ye Destek Çağrısı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinden 72 yaşındaki aktivist, gazeteci ve belgesel yapımcısı Jose Lozano Maneiro, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulmasına herkesin bir şekilde katkı sağlayabileceğini söyledi.

Akdeniz'de seyrine devam eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

FFC'nin internet sitesinde paylaşılan takip verilerine göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 234 deniz mili (434 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan gazeteci ve belgesel yapımcısı Lozano Maneiro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından olası bir saldırıdan korkmadığını ifade etti.

Aktivistliğinin erken yıllarını anlatan Lozano Maneiro, üniversite yıllarında aktivistliği sebebiyle hapse girdiğini, 1982 yılında "İsrail bombardımanı altında" Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta savaş muhabiri olarak Filistinlilerle kol kola olduğunu ve toplamda 5 farklı savaş ortamında bulunduğunu belirtti.

Lozano Maneiro, hiçbir şeyden korkmadığını dile getirdi.

Gazze halkının acı çektiğini görmenin getirdiği öfkenin, hissedebileceği tüm korkulardan güçlü olduğunun altını çizen Lozano Maneiro, Gazze'nin bugünkü durumunun on yıllar önce Beyrut'ta savaş döneminde çektiği fotoğrafları aratmadığını kaydetti.

Filistin halkına olan bağlılığını göstermek için filoya katıldığını söyleyen Maneiro, "Bence bu soykırım birkaç yıl içinde tarih kitaplarında anlatılacak. Bu yüzden oğlum, kızım ve torunlarım 'Bunu önlemek için ne yapıldı?' diye sorduklarında, 'Büyükbabam kuşatmayı kırmak için Gazze'ye gitmeye çalıştı' diyebilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından kaçırılacağını, hapse atılacağını, gözaltında tutulacağını bildiğini dile getiren Lozano Maneiro, sınır dışı edildikten ve ülkesine döndükten sonrasını kast ederek "O andan itibaren, bu korkunç soykırımın sonsuza dek sona ermesi için aktivizm yapmak üzere Gazze'ye geri dönmeye çalışacağım." dedi.

Lozano Maneiro, "Uluslararası topluma mesajım, mücadele etmeleri gerektiğidir. Herkes kendi yoluyla, kendi yöntemleriyle savaşmak zorunda. Burada olma ayrıcalığına sahibim ve bu bana dünyaya açılan bir pencere sağlıyor ama herkes bir şeyler yapabilir." diye konuştu.

Bu katkılara kendi ailesinden örnek veren Lozano Maneiro, 15 yaşındaki kızının İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek protestolarına katıldığını belirterek, soykırımın durdurulmasına herkesin bir şekilde katkı sağlayabileceğine işaret etti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.