Özgür Yıldırım, Edirne Barosu başkanlık seçimini 275 oyla kazandı

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Edirne Barosunun 51. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Özgür Yıldırım seçildi.

Edirne Barosu Avukat Mahmut Hayrettin Belli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Gökhan Karakoç, Özgür Yıldırım ve Ulaş Çam başkanlık için yarıştı.

Seçimde Yıldırım 275, Karakoç 171, Çam da 50 oy aldı.

Genel Kurul'da yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri de seçildi.

Başkanlığa seçilen Yıldırım, gazetecilere, meslektaşlarının teveccühüyle yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu'na seçilen arkadaşlarıyla mesleğe, meslektaşlarına ve Edirne Barosuna en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirten Yıldırım, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA