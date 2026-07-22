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Özgür Özel: Partimizin Siyasi Kuruluşunu Ağustos-Eylül Ayında Milletimizle Yapacağız

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni partinin teknik kurulumunu milletvekilleriyle yaptıklarını, siyasi kuruluşun ağustos-eylül ayında milletle birlikte yapılacağını ve ardından yeni partiye katılacaklarını söyledi. İstifalarla ilgili olarak cuma veya pazartesi net rakamın görüleceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin teknik kurulumunu milletvekillerimizle yapıyoruz, partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya'da bir otelde, 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen fakat mutlak butlan kararıyla görevleri sona eren PM üyeleriyle, 39'uncu Olağan Kurultay'da, parti tüzüğüne eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyeleriyle ve A takımıyla bir araya geldi. Toplantıların çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, milletvekili olmayan PM üyelerinin yeni partiye geçmeyeceğini hatırlatarak sorulan "Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması durumunda CHP'ye dönüş olur mu" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Partinin teknik kurulumunu milletvekillerimizle yapıyoruz, partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntımız yok."

Özel, "100'e yakın milletvekilinin yeni partiye geçeceği ifade ediliyor istifalar var" sözleri üzerine ise "Cumayı bir görelim ya da pazartesiyi tam rakamı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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