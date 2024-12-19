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Özgür Özel: Yarbay Ali Tatar'ın failleri hesap verecekler

Özgür Özel: Yarbay Ali Tatar'ın failleri hesap verecekler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ı anma programında; "Birçok katliamın ve bu haksızlıkların, adaletsizliklerin, katliamların failleri, gerçek failleri, en tepedeki failleri gün gelecek, bu ülkede devir değişecek ve her biri adaletin önünde teker teker hesap verecekler. Ant olsun. Mektubundaki emaneti emanetimizdir" dedi.

FETÖ'nün kumpas soruşturması kapsamında 5 Aralık 2009'da tutuklandıktan 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında, üç gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkarılmış, bunun üzerine Tatar, bir veda mektubu yazdıktan sonra yaşamına son vermişti.

Ölümünün 15'inci yıl dönümü nedeniyle bugün Ataşehir Belediyesi tarafından Tatar için anma töreni düzenlendi. İnal Adımoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan anmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Tatar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bundan 15 yıl önce amirallerin suikast davası kapsamında tutuklanmıştı. Hepimiz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık. Burada bir hakkı teslim etmek lazım. O gün sayın genel başkanımızla birlikte Meclis'te milletvekili olarak yer almıştım. Cesaretine de her zaman hayranım, yüzüne de söylemek isterim. Bir saniye tereddüt etmeden, Meclis bombalanırken bütün iktidar mensuplarına cesaret vererek kürsüdeydi. Bugün de Ali Tatar'ın yanında. Aslında biz her zaman doğrunun yanındayız, haklının yanındayız, mağdurun yanındayız" diye konuştu.

"EN BÜYÜK BAĞLARDAN BİRİSİ SUÇLULARIN BİRBİRİNE BAĞIDIR"

Anma programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programda bir konuşma yaptı. Özgür Özel, "Soma davası bitip de katiller öldürdükleri kişi başına 5,5 gün hapis yatıp çıktıklarında, Yargıtay neredeyse öldürenleri değil ölenleri suçlu bulduğunda, orada kapının önünde de söylemiştim. Birkaç vesileyle söylüyorum. Çok da inanarak söylüyorum. Dünyada en büyük bağlardan bir tanesi, suçluların birbirine olan bağıdır. Suçları üzerinden birbirlerine bağlı olanlar birbirlerine mahkumdurlar. Şu andaki iktidarın Ali Tatar'a bunu yapan o FETÖ cemaati ile kurduğu ilişki de öyleydi. Şimdi bu iktidarın ortaklarının birbirleri ile kurdukları ilişki, mafya babaları ile kurdukları ilişki, parayı bastıran eski FETÖ'cülerle kurdukları ilişki, dünyanın neresinde bir takım kötülük varsa onlarla kurdukları ilişki gerçekten güçlü bir ilişki. O yüzden kolay kolay hiç ümitlenmeyeyim, birbirlerini bırakmazlar, birbirlerini satmazlar. Çünkü çorap söküğü gibi işin nereye gideceğini hepsi bilir bunların" ifadelerini kullandı.

"15 YIL SONRA AYNI KARARLILIK DURUYORUZ"

Özel ayrıca "15 yıl sonra, 15 yıl önceki kadar gözyaşı dökmeden, 15 yıl önceki kadar acıyla çırpınmadan ama 15 yıl önceki kararlılıktan, 15 yıl önceki haklılığın ve uğranmış büyük haksızlığın verdiği büyük azmi hiç kaybetmeden bu salonda hem aile hem arkadaşlar hem bizler aynı kararlılıkla duruyoruz. O yüzden şunu söylemek isterim. Soma davası bittiğinde kameraların önünde duygularıma biraz da hakim olamayarak söylediğim bir şeyi daha sakin bir şekilde söylemeye çalışacağım.

Biraz önce saydığım bütün haksızlıklar, bütün adaletsizlikler, sayamadığım birçok katliamın ve bu haksızlıkların, adaletsizliklerin, katliamların failleri, gerçek failleri, en tepedeki failleri gün gelecek, bu ülkede devir değişecek ve her biri adaletin önünde teker teker hesap verecekler. Ant olsun. Mektubundaki emaneti emanetimizdir. Ailesini ailemiz biliyoruz. Davasını davamız biliyoruz. Benim bir kızım var, Ali Tatar'ın da bir kızı var. Onu da kızım biliyorum, kızınız biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim: Gün gelip, bunların hesabı sorulup hep birlikte Ali Tatar'ın öcü alınmıştır. Ali Tatar için adalet yerine gelmiştir. Kumpas davaları, kumpas mağdurları için artık adalet yerine gelmiştir diyene kadar mücadeleye devam. Ant olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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