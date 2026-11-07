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Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı

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Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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