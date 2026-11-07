Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazası için taziye mesajı yayımladı

Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesindeki trafik kazası için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
(ANKARA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."