Haberler

Özgür Özel, Turgutlu saldırısında yaralanan 6 öğrenciye telefonla geçmiş olsun dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Turgutlu saldırısında yaralanan 6 öğrenciye telefonla geçmiş olsun dedi
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, hastanelerde tedavi gören öğrencilerin durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan da bilgi aldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel'in görevlendirdiği Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyet, Turgutlu'daki silahlı saldırının ardından yaralanan öğrenciler ve ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Özel de heyet aracılığıyla tedavileri devam eden 6 yaralı öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

YENİ Parti lideri Özel ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: ANKA
Zidane'dan Türkiye maçı öncesi Mbappe için flaş hamle

Türkiye maçı öncesi Mbappe için flaş karar
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, hayatının şokunu yaşadı

Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adama büyük şok
Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

Cansız bedeni şantiyede bulunmuştu: Adli Tıp raporu gerçeği aydınlattı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ulaşılamıyor

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanına ulaşılamıyor
Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü!
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak

Varını yoğunu satışa çıkardı!
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı

İki oğlunun cenaze namazını kıldırıp elleriyle toprağa verdi

Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş

Eşini vahşice katletti, adliyeye bastonla getirildi