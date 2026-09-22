Özgür Özel, Turgutlu'da okul saldırısına Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önündeki saldırı için heyet görevlendirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde yaşanan silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Yeni Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı