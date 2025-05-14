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Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın Yıl Dönümünde Sempozyuma Katıldı

Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın Yıl Dönümünde Sempozyuma Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nda, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği vurgusu yaptı. Türkiye'deki madencilik uygulamalarına dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na katıldı.

Soma Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde, Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Manisa Büyükşehir ve Soma belediyeleri tarafından gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Özel, madenlerin iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun işletilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, Maden Mühendisleri Odasının bu konudaki çalışmalarını önemsediklerini ifade ederek, "Hiçbirimiz Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin bilime uygun bir şekilde, işçilerin sağlığı gözetilerek çıkarılmasına, ekonomiye kazandırılmasına ve Türkiye'nin bu zenginliklerinden yararlanmasına karşı insanlar değiliz. Ancak bilimsel madenciliği savunmak varken, vahşi madenciliğin denetimsiz bir şekilde hem doğayı katlederek hem işçi haklarını, işçi sağlığını gözetmeksizin uygulandığını maalesef çok büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz." dedi.

Türkiye'de örnek maden işletmelerinin de bulunduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Uluslararası standartlara uyan firmalar var, bunları bir kenara ayırıyorum. Doğrusunu, eğrisini de ayıracak kadar biliyoruz, kiminki algı yönetimi, kiminki gerçek, kiminki yanlış. Ama bildiğim bir şey var, bugün Türkiye'de 301 madencinin daha hayatını kaybetmemesi, analarının, eşlerinin duasına bağlı. Evden yollarken vedalaşıyorlar, onların arkasından okunan dualara bağlı. Evlatlarına bağışlanıp bağışlanmayacaklarına bağlı. Her an bir benzer kazanın olabileceği bir coğrafyada yaşıyoruz."

Özel, konuşmasında işçi sınıfının örgütlenmesinin önemini de anlattı.

Sempozyum, Özel'in konuşmasının ardından oturumlarla sürdü.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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