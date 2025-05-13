Özgür Özel, Soma'da Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne Katıldı: "Ant Olsun Bu Dava Bir Daha Görülecek, Suçlular Cezasını Çekecek"

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümünde anma programı için Soma'ya geldi. Özel, katliamda yaşamını yitiren yurttaşların aileleriyle birlikte Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü gerçekleştirdi. Özel, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada, "Bizim yeminimiz var. Ant olsun bu dava bir daha görülecek, suçlular cezasını çekecek. Sadece ve sadece bu meselede madeni işletenler, düzgün denetlemeyenler filan değil; bu davaya 'Adalet yerini bulmasın' diye müdahale edenler, Yargıtay'da heyet değiştirenler, o alınan kararı bozanlar ve suçluların arkasında durup mağdurların arkasında durmayanlardan hesap sorulacak" ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinden 11 yıl geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Soma'ya geldi. Özgür Özel, ilçede düzenlenen anma programlarının ardından Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katıldı.

Özel'in faciada hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarının da katıldığı yürüyüş esnasında "Atılan tekmeyi unutmadık", "Hak, hukuk, adalet", "301'i unutma, unutturma" "Soma'nın kömürü katilleri yakacak" sloganları atıldı.

"Kararı bozanı Erdoğan HSK'ya seçtirmeye çalışıyor"

Özel, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"Maalesef burada katilleri devletin müdahalesi kurtardı. Alınan mahkeme kararı aslında Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay'ın ilgili dairesi bu kararı bozmuştu. Demişti ki, 'Olası kast dışında bir şey burada kullanamazsınız. Böyle taksirle, indirimle uğraşmayın. Olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın?' diye bir bozma yazıp yollamıştı. O gün siyaset devreye girdi. Karar 5,5 ay boyunca Yargıtay'dan Akhisar'daki mahkemeye Soma davasının dosyasına, mahkemesine yollanmadı. O sırada biri zaten geçmişte bakanlık görevi de yapmış olan Kenan İpek, biri bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçtirmeye çalıştığı, ismi bugün Meclis'te olan bir isim. Toplam üç kişi o daireye getirildiler. 5-0 verilen karar, 5,5 ay buraya yollanmadan başsavcılık tarafından daireye geri yollandı. 3-2 bozularak böyle basit ve işi başına 5,5 gün ceza yatarak kurtaracakları bir şekilde onaylandı. Hepsi kurtuldular.

"Bu dava tekrar görülecek"

Şu anda iki kişi yatıyor sadece. Onlar da bu ailelerin avukatı Can Atalay ile Selçuk Kozağaçlı. Onların dışında kimse şu anda hapishanede değil. Bu çocukları 4 yaşındaydı babası öldüğünde Dilruba. Şimdi geldi 15 yaşına. Dilruba'yı o gün ücretsiz savunan Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay içeride. Bu kardeşlerimizin yanında duran avukatları içeriye attılar. Babasını öldürenleri, eşleri öldürenleri, bu kadınları bu şekilde dul bırakanları, çocukları babasız bırakanları da aramıza tekrar gönderdiler 5,5 günle. O yüzden bakın Soma'da herkes 'Hak, hukuk ve adalet' diye bağırıyor. Bizim yeminimiz var. Ant olsun bu dava bir daha görülecek, suçlular cezasını çekecek. Sadece ve sadece bu meselede madeni işletenler, düzgün denetlemeyenler filan değil; bu davaya 'Adalet yerini bulmasın' diye müdahale edenler, Yargıtay'da heyet değiştirenler, o alınan kararı bozanlar ve suçluların arkasında durup mağdurların arkasında durmayanlardan hesap sorulacak. Siyasi bağlantılarından hesap sorulacak. Sakın rahat etmesinler, az kaldı. Bir dahaki seçime kadar zamanları kaldı."