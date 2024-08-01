CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Polis Ahmet Şahan için Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Kastamonu'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan polis memurumuz Ahmet Şahan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu bağımlısı saldırganın ateş etmesi üzerine Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan polis memuru için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kastamonu'da düzenlenen bir operasyonda şehit olan polis memurumuz Ahmet Şahan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."