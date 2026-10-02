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Özgür Özel, Reşit Kibar davasının 6'ncı duruşması için Artvin Adliyesi'ne geldi

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Özgür Özel, Reşit Kibar davasının 6'ncı duruşması için Artvin Adliyesi'ne geldi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Borçka'da ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırıda yaşamını yitiren Reşit Kibar'ın davasının 6'ncı duruşmasını takip için Artvin Adliyesi'ne geldi. Özel, adliye önünde Kibar'ın ailesi tarafından karşılandı ve duruşmaya girdi.

(ARTVİN ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Borçka ilçesindeki Cankurtaran bölgesinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'ın ölümünün ikinci yılında görülen davanın 6'ncı duruşmasını takip etmek üzere Artvin Adliyesi'ne geldi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, "Konaklamalı Mesire Alanı Projesi" kapsamında yapılmak istenen ağaç kesimini engellemeye çalışırken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kibar'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşmasını takip etmek üzere Artvin Adliyesi'ne geldi.

Özel, Artvin Adliyesi önünde Reşit Kibar'ın ailesi tarafından karşılandı. Aileyle bir süre görüşen Özel, daha sonra davanın 6'ncı duruşmasını takip etmek üzere adliyeye girdi.

Kaynak: ANKA
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