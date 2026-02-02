Özgür Özel Osmaniye'de... CHP Lideri Özgür Özel, 6 Şubat Depreminin Üçüncü Yılında Osmaniye'de Deprem Şehitliğini Ziyaret Etti

Haber: Gülara SUBAŞI - Erhan ÖZMEN / Kamera: Ünal AYDIN

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Osmaniye'de Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Osmaniye'de, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Özel, mezarlara çiçek bıraktı ve depremde yakınlarını kaybedenlerle birlikte dua etti. Ardından hemen yanında bulunan polis ve asker şehitliğine geçilerek burada da çiçek bırakıldı ve dua edildi.