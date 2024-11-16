MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret edecek

Konserlere ödenen yüksek ücretler nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma başlatılmasının yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta, "Cumhurbaşkanlığı'nın MİT'e, Ankara Büyükşehir'in de soruşturmalara karıştırılması" talimatı verildiği iddiasını ortaya atan Özgür Özel, Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

CHP LİDERİ ÖZEL: MİT'TEN HENÜZ BİLGİ ALMADIK

CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı: "MİT'ten henüz bilgi almadık. Bu hafta içinde planlayacağız. Şuradan kaynaklanıyor. MİT AK Parti MKYK'sına gitti ve bir sunum yaptı İbrahim Bey, AK Parti binasında. Ben de bir yazı yazdım, o yazıyı hemen söylemedim yani MİT'e yolladım, hani hemen iletişimini yapmadım. Magazinleşmesin, ciddiyetini korusun diye. Yazıda şunu söyledim, 'Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Yok bu bilgi FETÖ gibi özel bir meselede, AK Parti'ye özelse kamuoyuna açıklayın bunu hepimiz bilelim'. Hani AK Parti'nin FETÖ konusunda uyarılacak bir durumu var, CHP'ye bunun için lüzum görmüyorsanız.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN, CHP'YE GİDECEK

Biraz hani durumu bana bir netleştirin dediğimiz ve dedim ki 'Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın'. Sayın İbrahim Kalın da büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi. Dedi ki 'Yazınızı aldım, haklısınız. Biz size gelecek hafta bir yoğunluğumuz var', onun boş günleri vardı ama o günlerde ben doluydum. Dedi ki 'Uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz'. Bunu konuştuk.

ZİYARET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Bu konuda Mansur Bey'in haberi oldu, Mansur Bey bir gazeteci arkadaşımıza söylerken, 'MİT Müsteşarı ile Özgür Bey görüşmüş' demiş. O 29 Ekim görüşmesi, zaten bu konuda 29 Ekim'den 1-2 gün sonra olunca, onu telefon görüşmesi gibi anlayıp 'MİT Müsteşarı Özgür Özel'i telefonla aradı' dediler. Oysa ki yüz yüze görüştük, Anıtkabir'de görüştük, 29 Ekim'de. Ama önümüzdeki hafta içinde yani bu içine gireceğimiz hafta, Sayın MİT Başkanı, CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik."

"MANSUR YAVAŞ'IN PARTİYE AİDİYETİNDEN HİÇBİR ŞÜPHE DUYMAM"

Özel, Mansur Yavaş'ın istifa edeceği iddialarına ilişkin de şunları söyledi: "Mansur Yavaş, CHP'nin Belediye Başkanı. Geçen seçimlerde kendisine parti dışından çağrılar olmasına rağmen, kendisi çok net dedi, 'Ben CHP'liyim.' Şu anda da aynı şeyleri söylüyor. Mansur Yavaş'ın ben partiye aidiyetinden, bağlılığından hiçbir şüphe duymam. Birincisi bu.

"ŞU ANDA CHP'NİN ADAYINI TARTIŞMA GÜNÜNDE DEĞİLİZ"

İkincisi, şu anda, üstünüze alınmayın, siz gazetecisiniz. Ama CHP'nin adayı kim tartışmasını, kim körüklüyor, kim bunun parçası oluyorsa saraya hizmet ediyor. Şu anda CHP'nin adayını tartışma gününde değiliz. İlla tartışacaksanız, AKP'nin adayı kim onu tartışın. Çünkü İletişim Başkanlığı sürekli onun için fon yapıyor, onun için destek veriyor, onun için trol orduları harekete geçiyor, onun için koca koca köşe yazılarına her gün, köşe yazarlarına her gün talimat gidiyor, maalesef muhalefete müzahir arkadaşlar da bu rüzgara, bu akıntıya kapılıp gidiyorlar. Şu daha doğru değil mi? Biz aday bolluğu yaşıyoruz. Bu CHP'nin gücü."