Özgür Özel: 'Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur'

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bağış kampanyasıyla ilgili yeni bir video yayımlayarak "Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, 'Sana otobüs de alacağız' diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından partisinin bağış kampanyasıyla ilgili yeni bir video yayımladı. Özel, il ve ilçe ziyaretlerinden oluşan görüntülerin yer aldığı videoyu, "Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, 'Sana otobüs de alacağız' diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur. Yeni Dayanışma" notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA