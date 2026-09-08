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Özgür Özel’in saha çalışmalarında bu haftaki adresi Ardahan ve Kars

Özgür Özel’in saha çalışmalarında bu haftaki adresi Ardahan ve Kars
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu haftaki il ziyaretleri netleşti. Özel, 10 Eylül Perşembe günü Ardahan, 11 Eylül Cuma günü ise Kars'ta vatandaşlarla bir araya gelerek saha çalışması yapacak.

HABER: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu haftaki il ziyaretleri netleşti. Özel, 10 Eylül Perşembe günü Ardahan, 11 Eylül Cuma günü ise Kars'ta vatandaşlarla bir araya gelerek saha çalışması yapacak.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta Türkiye'nin farklı illerinde yaptığı saha çalışmalarına bu hafta Ardahan ve Kars ile devam edecek. Edinilen bilgiye göre Özel, 10 Eylül Perşembe günü sat 16.00'da, Ardahan Kongre Caddesi'nde yürüyüş ve esnaf ziyareti yapacak.

Özel, 11 Eylül Cuma günü ise Kars'a gidecek. Burada cuma namazı kılacak Özel, namazın ardından saat 12.30'da Sultan Alparslan Külliyesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

SONRAKİ ŞEHİRLER BURSA VE YALOVA

Özel'in bir sonraki haftaki il ziyaretleri de belirlendi. YENİ Parti Lideri Özel'in 18-19 Eylül'de Bursa ve Yalova'da yurttaşlarla buluşacağı öğrenildi.

İLK MİTİNG ARTVİN'DE

Özel'in katılımıyla düzenlenecek YENİ Parti'nin ilk mitinginin adresi ise Artvin olcak. Özel'in bağışlarla alınan parti otobüsü üstünden vatandaşlara hitap edeceği miting eylül ayı sonuna planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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